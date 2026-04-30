Убыток НЛМК увеличился до 5,93 млрд рублей в I квартале

26 марта НЛМК опубликовал отчет за 2025 г. Чистая прибыль компании увеличилась на 65,5% относительно предыдущего года и достигла 86,66 млрд руб. Выручка сократилась на 17,8% в годовом выражении и составила 606,48 млрд руб. Валовая прибыль упала до 61,5 млрд руб. против 153 млрд руб. в 2024 г.