НЛМК может не выплатить дивиденды за 2025 год
Совет директоров Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) рекомендовал акционерам не распределять прибыль по итогам 2025 г. и не выплачивать дивиденды.
Общее собрание акционеров компании запланировано на 28 мая.
26 марта НЛМК опубликовал результаты за прошлый год. Чистая прибыль компании выросла на 65,5% относительно предыдущего года и достигла 86,66 млрд руб. Выручка снизилась на 17,8% год к году и составила 606,48 млрд руб. Валовая прибыль сократилась до 61,5 млрд руб. против 153 млрд руб. в 2024 г.
В июне 2025 г. акционеры НЛМК утвердили рекомендацию совета директоров о невыплате дивидендов за 2024 г.