«Фабрика ПО» не проведет IPO до конца года из-за ситуации на рынке

До этого компания планировала провести IPO в апреле. При этом сообщение о переносе появилось на следующий день после того, как Арбитражный суд Москвы наложил обеспечительные меры на шесть компаний группы «Софтлайн». Под их действие попали в том числе четыре организации под контролем «Фабрики ПО». Общий размер требований по иску составил 1,57 млрд руб.