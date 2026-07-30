«Фабрика ПО» не проведет IPO до конца года из-за ситуации на рынке
Разработчик программного обеспечения «Фабрика ПО» не будет проводить первичное размещение (IPO) в 2026 г., сообщил «Интерфаксу» гендиректор компании Максим Тадевосян.
«Рынок сейчас очень сильно привязан к тому, что есть геополитика. А геополитика привязана еще и со ставкой. Поэтому я думаю, что IPO – это точно не этот год», – сказал он.
По словам Тадевосяна, он не видит ни одного повода, почему нужно проводить размещение в текущих условиях.
30 апреля компания уже сообщала о переносе IPO в связи с «внешними условиями», которые наращивают уровень неопределенности. По мнению «Фабрики ПО», размещение в условиях высокого уровня рыночной волатильности формирует неоправданный риск для стоимости акций после старта торгов.
До этого компания планировала провести IPO в апреле. При этом сообщение о переносе появилось на следующий день после того, как Арбитражный суд Москвы наложил обеспечительные меры на шесть компаний группы «Софтлайн». Под их действие попали в том числе четыре организации под контролем «Фабрики ПО». Общий размер требований по иску составил 1,57 млрд руб.