Чистая прибыль «Норникеля» за первое полугодие по РСБУ выросла на 31%
Чистая прибыль группы «Норильский никель» за первое полугодие по РСБУ составила 76,86 млрд руб., что на 31% выше, чем за первые шесть месяцев 2025 г. Финансовые результаты компании опубликованы на сайте раскрытия корпоративной информации.
Выручка составила 542,65 млрд руб., увеличившись на на 19% год к году. Общая величина активов за полгода выросла на 4% до 2,26 трлн руб., а общая величина обязательств практически не изменилась – 1,51 трлн руб.
Во II квартале производство платины выросло до 145 000 унций (+7%), а палладия снизилось до 590 000 унций (-3%). По итогам полугодия производство платины снизилось до 281 000 унций (-16%) и палладия до 1,199 млн унций (-14%).
По МСФО чистая прибыль компании за 2025 г. составила $2,47 млрд, увеличившись на 36% по сравнению с 2024 г. ($1,81 млрд). Последний раз «Норникель» выплачивал дивиденды в 2023 г. Общий размер объявленных дивидендов составил 139 920 млн руб. При этом размер дивидендов за 1 акцию составил 915,33 руб. (4 апреля 2024 г. «Норникель» провел сплит).