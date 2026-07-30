Обычные акции «Мечела» выросли на 12% за день
Обычные акции ПАО «Мечел» в моменте выросли на 12% и достигли цены в 41,72 руб., свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 16:22 мск акции выросли на 11,10% по сравнению с ценой закрытия. Они торгуются по 41,24 руб. Объем торгов составил 60,3 млн руб. Перед закрытием ценные бумаги «Мечела» стоили 37,13 руб.
За год акции потеряли 51,4%.
Выручка компании по МСФО за 2025 г. упала на 26% относительно 2024 г. и достигла 287 млрд руб. Валовая прибыль снизилась до 44,7 млрд руб. по сравнению со 102 млрд руб. годом ранее. Консолидированная EBITDA сократилась на 86% и составила 7,7 млрд руб.
Рентабельность по показателю уменьшилась до 3% с 14% в предыдущем году. Чистый долг без пеней и штрафов вырос на 8% и составил 279,3 млрд руб. на 31 декабря. Соотношение чистого долга к EBITDA увеличилось до 36,1х с 4,6х на конец 2024 г.