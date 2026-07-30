Чистая прибыль «Газпром нефти» по РСБУ за первое полугодие выросла на 12%

Чистая прибыль компании по МСФО снизилась в 2025 г. в два раза по сравнению с показателем предыдущего года до 245,8 млрд руб. Выручка компании в прошлом году сократилась на 12% к уровню 2024 г. до 3,6 трлн руб. Операционные расходы снизились на 7% до 3,2 трлн руб. Прибыль до налогообложения сократилась в 1,9 раза до 364,3 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA составил 1,07 трлн руб, что на 24% меньше результата 2024 г.