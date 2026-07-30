Чистая прибыль «Газпром нефти» по РСБУ за первое полугодие выросла на 12%
Чистая прибыль ПАО «Газпром нефть» за первое полугодие по РСБУ составила 255,79 млрд руб., что на 12,1% выше, чем в этот же период 2025 г. Финансовые результаты опубликованы на сайте раскрытия корпоративной информации.
Выручка компании составила 1,50 трлн руб. Разница с первым полугодием 2025 г. составила 5,1%. Себестоимость продаж снизилась на 7,2% до 1,19 трлн руб. Валовая прибыль составила 309,79 млрд руб. – почти в два раза больше год к году. Прибыль от продаж выросла в 10 раз – до 182,91 млрд руб.
Чистая прибыль «Газпром нефти» по РСБУ за I квартал составила 4,08 млрд руб. в сравнении с убытком в 21,32 млрд руб. год к году. Выручка за отчетный период составила 651,15 млрд руб., что меньше на 15,2%, чем за I квартал 2025 г. Себестоимость снизилась на 25% до 511,96 млрд руб. Валовая прибыль достигла 139,20 млрд руб.
Чистая прибыль компании по МСФО снизилась в 2025 г. в два раза по сравнению с показателем предыдущего года до 245,8 млрд руб. Выручка компании в прошлом году сократилась на 12% к уровню 2024 г. до 3,6 трлн руб. Операционные расходы снизились на 7% до 3,2 трлн руб. Прибыль до налогообложения сократилась в 1,9 раза до 364,3 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA составил 1,07 трлн руб, что на 24% меньше результата 2024 г.