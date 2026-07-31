Выручка УК клиник «Мать и дитя» во II квартале выросла почти на 26%
Выручка «МД Медикал груп» (управляет сетью клиник «Мать и дитя») по итогам II квартала 2026 г. увеличилась на 25,9% в годовом выражении и достигла 12,97 млрд руб. Об этом говорится в опубликованных операционных результатах компании.
Такие показатели объяснили высокой динамикой амбулаторного и стационарного направлений, в том числе за счет присоединения сети медицинских центров «Эксперт», а также увеличением числа родов в госпиталях группы.
Сопоставимая выручка (LFL) выросла на 12,9%, до 11,6 млрд руб. Чистый долг группы по состоянию на 30 июня составил 6,2 млрд руб., включая 3,7 млрд руб. арендных обязательств.
Количество амбулаторных посещений в отчетном периоде увеличилось на 47,3% год к году до 1,39 млн. Средний чек вырос на 12,5% – до 7600 руб. в Москве, и на 11,5% – до 2900 руб. в других регионах.
При этом по итогам первого полугодия общая выручка группы выросла на 28,8% и достигла 24,8 млрд руб. Основной вклад в рост внесло увеличение доходов от амбулаторных посещений и родов.
30 марта сообщалось, что по итогам 2025 г. выручка «МД Медикал» увеличилась на 31% и составила 43,5 млрд руб., а чистая прибыль выросла на 8,5% до 11,04 млрд руб.