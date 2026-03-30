Выручка УК клиник «Мать и дитя» выросла на 31% в 2025 году

1 октября 2025 г. совет директоров «МД Медикал» принял решение о выплате дивидендов за первое полугодие прошлого года в размере 42 руб. на обыкновенную акцию. В общей сложности на выплату было направлено 3,2 млрд руб. Генеральный директор компании Марк Курцер отметил, что на дивиденды направлена большая часть прибыли, несмотря на реализацию крупной сделки и непрерывное финансирование инвестиционных проектов, чтобы сохранять практику регулярных выплат.