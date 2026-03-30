Выручка УК клиник «Мать и дитя» выросла на 31% в 2025 году
Общая выручка «МД Медикал» (управляет сетью клиник «Мать и дитя») по итогам 2025 г. увеличилась на 31% в годовом выражении и достигла 43,5 млрд руб.
Чистая прибыль группы в прошлом году увеличилась на 8,5% по сравнению с предыдущим годом до 11,04 млрд руб. Рентабельность показателя составила 25,4% против 30,7% годом ранее из-за снижения чистых финансовых доходов и значительного роста амортизационных начислений, связанных с покупкой медицинских центров «Эксперт».
EBITDA возросла на 24,4% до 13,3 млрд руб. при рентабельности 30,6%. Денежный поток от операционной деятельности вырос на 26% и достиг 13,9 млрд руб. Деньги на балансе компании на конец 2025 г. составили 2,7 млрд руб.
Число амбулаторных посещений за год увеличилось на 76,2% и достигло 4,3 млн. Количество койко-дней сократилось на 2,7% год к году и составило 144 367.
1 октября 2025 г. совет директоров «МД Медикал» принял решение о выплате дивидендов за первое полугодие прошлого года в размере 42 руб. на обыкновенную акцию. В общей сложности на выплату было направлено 3,2 млрд руб. Генеральный директор компании Марк Курцер отметил, что на дивиденды направлена большая часть прибыли, несмотря на реализацию крупной сделки и непрерывное финансирование инвестиционных проектов, чтобы сохранять практику регулярных выплат.