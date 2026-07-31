Акционеры «Акрона» утвердили выплату дивидендов из прибыли прошлых лет

За первое полугодие 2026 г. выручка ПАО «Акрон» по РСБУ составила 92,1 млрд руб. Это на 1,3% больше, чем за аналогичный период 2025 г. Чистая прибыль компании снизилась на 1,9% до 20,4 млрд руб. Себестоимость продаж выросла на 4,5% до 41,7 млрд руб., из-за чего валовая прибыль сократилась на 1% до 50,4 млрд руб.