Акционеры «Акрона» утвердили выплату дивидендов из прибыли прошлых лет
Акционеры ПАО «Акрон» утвердили выплату дивидендов из нераспределенной прибыли 2021 г. в размере 235 руб. на одну обыкновенную акцию. Об этом говорится в сообщении компании на сайте раскрытия корпоративной информации.
Совокупная сумма выплат составит 8,6 млрд руб. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 10 августа 2026 г.
За первое полугодие 2026 г. выручка ПАО «Акрон» по РСБУ составила 92,1 млрд руб. Это на 1,3% больше, чем за аналогичный период 2025 г. Чистая прибыль компании снизилась на 1,9% до 20,4 млрд руб. Себестоимость продаж выросла на 4,5% до 41,7 млрд руб., из-за чего валовая прибыль сократилась на 1% до 50,4 млрд руб.