Microsoft установила рекорд по дневному росту капитализации

28 июля рейтинг крупнейших публичных компаний по рыночной капитализации вновь возглавила Apple. Бумаги корпорации подорожали почти на 2%, что позволило компании приблизиться к отметке капитализации в $5 трлн и опередить Nvidia. Котировки Nvidia по итогам торгов снизились на 5%, а стоимость компании составила $4,77 трлн. По данным Business Insider, снижение произошло после сообщения о выделении Nvidia $250 млрд на центры обработки данных OpenAI.