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Microsoft установила рекорд по дневному росту капитализации

Ведомости

Корпорация Microsoft зафиксировала самый сильный в мире рост капитализации за день, пишет Bloomberg.

Акции компании 30 июля на торгах биржи NASDAQ увеличились в цене на 15,51%. Ее капитализация по итогам торгов составила $3,35 трлн, следует из данных TradingView.

Как отметило агентство, за день рыночная стоимость корпорации выросла примерно на $450 млрд. Это произошло после сообщения об увеличении выручки подразделения облачных вычислений Microsoft Azure. Показатель вырос на 43% в четвертом финансовом квартале, что стало максимумом с 2022 г.

28 июля рейтинг крупнейших публичных компаний по рыночной капитализации вновь возглавила Apple. Бумаги корпорации подорожали почти на 2%, что позволило компании приблизиться к отметке капитализации в $5 трлн и опередить Nvidia. Котировки Nvidia по итогам торгов снизились на 5%, а стоимость компании составила $4,77 трлн. По данным Business Insider, снижение произошло после сообщения о выделении Nvidia $250 млрд на центры обработки данных OpenAI.

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