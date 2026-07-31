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Российский рынок акций замер на уровне 2200 по индексу Мосбиржи

Ведомости

По состоянию на 12:00 мск 31 июля индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,43% и составил 2200,23. Индекс РТС снизился на 0,43% и составил 867,95.

Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:

В аутсайдерах торгов оказались:

Общий объем торгов составил 34,50 млрд руб.

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