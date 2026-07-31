Российский рынок акций замер на уровне 2200 по индексу Мосбиржи
По состоянию на 12:00 мск 31 июля индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,43% и составил 2200,23. Индекс РТС снизился на 0,43% и составил 867,95.
Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:
«М.видео» – 51,65 руб. (+11,30%)
МКБ – 9,30 руб. (+3,01%)
«Циан» – 602,80 руб. (+2,97%)
Группа ЛСР – 553 руб. (+2,45%)
«Хэдхантер» – 2 752 руб. (+1,89%)
В аутсайдерах торгов оказались:
Общий объем торгов составил 34,50 млрд руб.