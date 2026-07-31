ОАК в первом полугодии получила чистый убыток в 2,32 млрд по РСБУ

Выручка по итогам отчетного периода составила 102,58 млрд руб., что на 16,4% больше, чем в 2025 г. Валовая прибыль выросла более чем в два раза, достигнув 36,65 млрд руб. Прибыль от продаж также показала положительную динамику, составив 5,28 млрд руб. против убытка в 839,52 млн руб. в первом полугодии прошлого года.