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ОАК в первом полугодии получила чистый убыток в 2,32 млрд по РСБУ

Ведомости

Чистый убыток Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех») по РСБУ составил 2,32 млрд руб. в январе – июне. В тот же период 2025 г. компания получила чистую прибыль в размере 260,44 млн руб., следует из ее отчетности.

Выручка по итогам отчетного периода составила 102,58 млрд руб., что на 16,4% больше, чем в 2025 г. Валовая прибыль выросла более чем в два раза, достигнув 36,65 млрд руб. Прибыль от продаж также показала положительную динамику, составив 5,28 млрд руб. против убытка в 839,52 млн руб. в первом полугодии прошлого года.

В 2025 г. выручка ОАК по РСБУ увеличилась на 64% относительно 2024 г. до 324,8 млрд руб. Чистая прибыль за год достигла 6,9 млрд руб. по сравнению с убытком 24,1 млрд руб. в предыдущем году. Кредиторская задолженность по состоянию на 31 декабря прошлого года составила 769,95 млрд руб.

ОАК была создана в 2006 г. Она объединяет более 30 предприятий российского авиапромышленного комплекса и выпускает воздушные суда «Су», «МиГ», «Ил», «Ту», «Як», «Бе», Superjet 100 и МС-21. Корпорация входит в перечень стратегических организаций.

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