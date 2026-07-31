ОАК в первом полугодии получила чистый убыток в 2,32 млрд по РСБУ
Выручка по итогам отчетного периода составила 102,58 млрд руб., что на 16,4% больше, чем в 2025 г. Валовая прибыль выросла более чем в два раза, достигнув 36,65 млрд руб. Прибыль от продаж также показала положительную динамику, составив 5,28 млрд руб. против убытка в 839,52 млн руб. в первом полугодии прошлого года.
В 2025 г. выручка ОАК по РСБУ увеличилась на 64% относительно 2024 г. до 324,8 млрд руб. Чистая прибыль за год достигла 6,9 млрд руб. по сравнению с убытком 24,1 млрд руб. в предыдущем году. Кредиторская задолженность по состоянию на 31 декабря прошлого года составила 769,95 млрд руб.
ОАК была создана в 2006 г. Она объединяет более 30 предприятий российского авиапромышленного комплекса и выпускает воздушные суда «Су», «МиГ», «Ил», «Ту», «Як», «Бе», Superjet 100 и МС-21. Корпорация входит в перечень стратегических организаций.