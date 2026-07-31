Чистый убыток «Алросы» по РСБУ в первом полугодии составил 10,67 млрд рублей
Чистый убыток «Алросы» по РСБУ в январе – июне 2026 г. составил 10,67 млрд руб. В тот же период 2025 г. крупнейший алмазодобытчик получил чистую прибыль в размере 39,03 млрд руб., следует из отчетности компании.
Выручка «Алросы» за отчетный период упала на 34,37% до 74,16 млрд руб. Валовая прибыль компании также показала отрицательную динамику, достигнув 4,62 млрд руб. (-84.17%). Убыток от продаж составил 4,98 млрд руб. против прибыли в 19,21 млрд руб. годом ранее.
Акционерная компания «Алроса» (АК «Алроса») – мировой лидер по запасам и добыче алмазов. Они составляют 1 млрд карат, а производство в 2024 г. было 33 млн карат (более 30% рынка). Ведет свою историю с 1957 г., имеет активы в Республике Саха (Якутия) и Архангельской обл.