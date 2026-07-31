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Чистый убыток «Алросы» по РСБУ в первом полугодии составил 10,67 млрд рублей

Ведомости

Чистый убыток «Алросы» по РСБУ в январе – июне 2026 г. составил 10,67 млрд руб. В тот же период 2025 г. крупнейший алмазодобытчик получил чистую прибыль в размере 39,03 млрд руб., следует из отчетности компании.

Выручка «Алросы» за отчетный период упала на 34,37% до 74,16 млрд руб. Валовая прибыль компании также показала отрицательную динамику, достигнув 4,62 млрд руб. (-84.17%). Убыток от продаж составил 4,98 млрд руб. против прибыли в 19,21 млрд руб. годом ранее.

30 июля цена акций «Алросы» росла на 5,89% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня, показатель составлял 21,02 руб. Объем торгов достиг 1,04 млрд руб. При этом за год цена акций компании снизилась на 54,1%. В конце июня акции упали до исторического минимума в 20,83 руб.

Акционерная компания «Алроса» (АК «Алроса») – мировой лидер по запасам и добыче алмазов. Они составляют 1 млрд карат, а производство в 2024 г. было 33 млн карат (более 30% рынка). Ведет свою историю с 1957 г., имеет активы в Республике Саха (Якутия) и Архангельской обл.

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