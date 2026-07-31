Чистый убыток «Алросы» по РСБУ в первом полугодии составил 10,67 млрд рублей

Акционерная компания «Алроса» (АК «Алроса») – мировой лидер по запасам и добыче алмазов. Они составляют 1 млрд карат, а производство в 2024 г. было 33 млн карат (более 30% рынка). Ведет свою историю с 1957 г., имеет активы в Республике Саха (Якутия) и Архангельской обл.