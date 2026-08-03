Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,796+0,54%VEON-RX52,5-0,19%AVAN548+0,55%IMOEX2 254,59+1,27%RTSI893,8+1,27%RGBI115,23+0,15%RGBITR774,89+0,24%
Главная / Инвестиции /

Выручка «Ленты» за первое полугодие выросла на 26,2%

Ведомости

Выручка МКПАО «Лента» за первое полугодие выросла на 26,2% год к году и составила 648,5 млрд руб. За II квартал она увеличилась на 28,8% в сравнении с тем же периодом годом ранее, до 341,6 млрд руб. Финансовые результаты компании опубликованы на сайте раскрытия корпоративной информации.

За полгода розничные продажи достигли 643,7 млрд руб. (+26,5%). Валовая прибыль составила 145,2 млрд руб. (+24,8%), а валовая рентабельность – 22,4% (-24 б. п.). Рентабельность EBITDA снизилась на 144 б. п. и составила 6,1%. Рентабельность чистой прибыли тоже показала падение на 107 б.п. до 2,0%. Соотношение чистого долга к EBITDA (за последний год) увеличилось до 1,4x на 30 июня 2026 г. по сравнению с 0,6х на 31 декабря 2025 г. и 0,9х годом ранее.

Во II квартале розничные продажи составили 338,9 млрд руб. (+29,0% год к году) Валовая прибыль выросла до 78,2 млрд руб. (27,2%), валовая рентабельность снизилась до 22,9% (-30 б. п.). Рентабельность EBITDA составила 6,7% (-169 б. п.). Рентабельность чистой прибыли снизилась до 2,3% (-137 б. п.). Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы в процентах от выручки увеличились на 139 б. п. до 17,4%.

Общая торговая площадь за II квартал увеличилась на 41,1% и составила 3,9 млн кв. м на фоне открытий новых точек в формате магазинов у дома и приобретения сетей «О’кей», «Реми» и «ОБИ Россия» (ребрендирована в «Дом Лента»).

Выручка «Ленты» по итогам 2025 г. выросла на 24,2% относительно года ранее и достигла 1,1 трлн руб. Сопоставимые продажи (LFL) увеличились на 10,4% из-за роста среднего LFL-чека на 9,3% и LFL-трафика на 1%. Онлайн-продажи возросли на 18,5% до 74,8 млрд руб. Доля онлайн-продаж от общей выручки компании составила порядка 7%. За год ритейлер открыл (с учетом закрытий и покупки сети «Молния») 1034 магазина у дома, 53 супермаркета, шесть гипермаркетов и 322 магазина дрогери.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её