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Чистая прибыль «Инарктики» выросла на 43,2% за первое полугодие

Ведомости

Чистая прибыль ПАО «Инарктика» по РСБУ за первое полугодие выросла на 43,2% и составила 921,03 млн руб. Отчет о финансовых результатах опубликован на сайте раскрытия корпоративной информации.

Выручка компании составила 1,16 млрд руб., что на 49,9% больше год к году. Валовая прибыль увеличилась до 1,11 млрд руб. (+48,9%). Прибыль от продаж выросла до 962,65 млн руб. (+62,9%). Проценты к получению увеличились почти в 2,5 раза – до 813,81 млн руб.

Выручка «Инарктики» по итогам 2025 г. сократилась на 22% относительно 2024 г. и составила 24,6 млрд руб. из-за снижения объема продаж и цен реализации на фоне укрепления курса рубля. Объем продаж за прошлый год упал на 14% и достиг 22 200 т в связи с временным уменьшением объемов рыбы. Биомасса рыбы в воде на конец декабря выросла на 33% и достигла 30 100 т. Генеральный директор компании Илья Соснов отмечал, что ее объем возвращается к нормальному уровню, достигнутому до изменения цепочек поставок в 2023 г. и реализации биологических рисков в первой половине 2024 г.

«Инарктика» – крупнейший производитель аквакультурной красной рыбы в РФ. Компания выращивает атлантического лосося и морскую форель в промышленных садках акватории Баренцева моря и пресноводную форель в озерах Карелии. В ее активах 34 участка для выращивания лосося и форели, пять собственных смолтовых заводов, завод по переработке рыбы и флот для обслуживания бизнеса.

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