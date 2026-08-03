Акции «Сбера» закрыли дивидендный гэп за две недели

Акции других крупных компаний из банковского сектора уже закрыли дивидендный гэп. Акции ВТБ после отсечки 20 июля упали на 12,52% до 51,97 руб., но уже 24 июля полностью закрыли его, поднявшись выше 59 руб. «‎Дом.РФ» закрыл дивидендный гэп всего за один торговый день.