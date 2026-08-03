Акции «Сбера» закрыли дивидендный гэп за две недели
Обыкновенные акции Сбербанка подорожали на 1,54%, достигли уровня в 280,83 руб. и закрыли дивидендный гэп. На это им потребовалось две недели.
Привилегированным акциям «Сбера» нужно вырасти еще на 0,94 руб., чтобы закрыть гэп. Пока они торгуются по 281,53. Накануне дивидендной отсечки 17 июля обыкновенные акции банка стоили 279,92 руб., а «префы» – 282,47 руб.
За 2025 г. Сбербанк направит на дивиденды рекордные 850,2 млрд руб. Выплата составит 37,64 руб. на обыкновенную и привилегированную акцию. Зампред правления, финансовый директор банка Тарас Скворцов сообщал, что «Сбер» в новой трехлетней стратегии на 2027–2029 гг. постарается сохранить дивидендные выплаты в размере 50% от чистой прибыли.