Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,855+1,05%KUZB0,029+1,41%UTAR9,39+1,62%IMOEX2 250,33+1,08%RTSI892,11+1,08%RGBI115,05-0,01%RGBITR773,68+0,09%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Акции «Сбера» закрыли дивидендный гэп за две недели

Ведомости

Обыкновенные акции Сбербанка подорожали на 1,54%, достигли уровня в 280,83 руб. и закрыли дивидендный гэп. На это им потребовалось две недели.

Привилегированным акциям «Сбера» нужно вырасти еще на 0,94 руб., чтобы закрыть гэп. Пока они торгуются по 281,53. Накануне дивидендной отсечки 17 июля обыкновенные акции банка стоили 279,92 руб., а «префы» – 282,47 руб.

Акции других крупных компаний из банковского сектора уже закрыли дивидендный гэп. Акции ВТБ после отсечки 20 июля упали на 12,52% до 51,97 руб., но уже 24 июля полностью закрыли его, поднявшись выше 59 руб. «‎Дом.РФ» закрыл дивидендный гэп всего за один торговый день.

За 2025 г. Сбербанк направит на дивиденды рекордные 850,2 млрд руб. Выплата составит 37,64 руб. на обыкновенную и привилегированную акцию. Зампред правления, финансовый директор банка Тарас Скворцов сообщал, что «Сбер» в новой трехлетней стратегии на 2027–2029 гг. постарается сохранить дивидендные выплаты в размере 50% от чистой прибыли.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её