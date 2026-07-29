Сбербанк намерен сохранить размер дивидендов в 50% от прибыли
«Очень многое зависит от того все-таки, что будет с точки зрения регулирования. Мы смотрим, скорее, не на 2027 г., а на 2027-2029 гг. И там очень много вопросов, которые сегодня пока еще до конца не прояснены и они очень важны для нашего итогового решения», – сказал он.
Банк будет предлагать именно такой уровень дивидендных выплат, если это позволит финансовый результат и регулирование, подчеркнул Скворцов.
За 2025 г. наблюдательный совет Сбербанка предложил направить на дивиденды рекордные 850,2 млрд руб. Выплата составит 37,64 руб. на обыкновенную и привилегированную акцию. Определение получателей было назначено на 20 июля.
По итогам 2025 г. Сбербанка заработал 1,7 трлн руб. при рентабельности капитала 22,7%. Чистые процентные доходы увеличились за год на 18,5% и достигли 3,6 трлн руб. Операционный доход до резервов по итогам года возрос на 16,6% и достиг 4,09 трлн руб.