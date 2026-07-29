Сбербанк намерен сохранить размер дивидендов в 50% от прибыли

«Очень многое зависит от того все-таки, что будет с точки зрения регулирования. Мы смотрим, скорее, не на 2027 г., а на 2027-2029 гг. И там очень много вопросов, которые сегодня пока еще до конца не прояснены и они очень важны для нашего итогового решения», – сказал он.