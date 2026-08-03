Российский рынок акций предпринимает новую попытку роста

Российский рынок акций начал день с гэпом наверх и продолжил рост, несмотря на падение цен на нефть. По состоянию на 12:00 мск 3 августа индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 1,36% и составил 2256,68. Индекс РТС вырос на 1,36% и составил 894,63.