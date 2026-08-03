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Российский рынок акций предпринимает новую попытку роста

Ведомости

Российский рынок акций начал день с гэпом наверх и продолжил рост, несмотря на падение цен на нефть. По состоянию на 12:00 мск 3 августа индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 1,36% и составил 2256,68. Индекс РТС вырос на 1,36% и составил 894,63.

Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:

«Сегежа» – 0,80 руб. (+20,56%)

«ЭсЭфАй» – 529,40 руб. (+8,31%)

«Русагро» – 108,92 руб. (+4,96%)

«Русгидро» – 0,33 руб. (+4,43%)

ГК «Самолет» – 382,80 руб. (+4,25%)

В аутсайдерах торгов оказались:

«Лукойл» – 4 595 руб. (-0,73%)

«Татнефть» ао – 522,40 руб. (-0,63%)

«Татнефть» ап – 506,70 руб. (-0,61%)

«Русснефть» – 82,65 руб. (-0,60%)

Общий объем торгов составил 33,49 млрд руб.

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