Российский рынок акций предпринимает новую попытку роста
Российский рынок акций начал день с гэпом наверх и продолжил рост, несмотря на падение цен на нефть. По состоянию на 12:00 мск 3 августа индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 1,36% и составил 2256,68. Индекс РТС вырос на 1,36% и составил 894,63.
Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:
«Сегежа» – 0,80 руб. (+20,56%)
«ЭсЭфАй» – 529,40 руб. (+8,31%)
«Русагро» – 108,92 руб. (+4,96%)
«Русгидро» – 0,33 руб. (+4,43%)
ГК «Самолет» – 382,80 руб. (+4,25%)
В аутсайдерах торгов оказались:
«Лукойл» – 4 595 руб. (-0,73%)
«Татнефть» ао – 522,40 руб. (-0,63%)
«Татнефть» ап – 506,70 руб. (-0,61%)
«Русснефть» – 82,65 руб. (-0,60%)
Общий объем торгов составил 33,49 млрд руб.