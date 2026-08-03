Грузооборот РЖД за июль вырос на 6,5%
Грузооборот ОАО «РЖД» в июле вырос на 6,5% и составил 211,5 млрд тарифных т-км. Погрузка за составила 92,2 млн т, показав рост в 0,1% год к году. Результаты опубликованы на сайте компании.
Грузооборот с учетом пробега пустых вагонов увеличился на 4,8% и составил 258,4 млнд т-км. Погрузка за январь – июль составила 641,1 млн т (-0,8% год к году). Грузооборот в январе – июле вырос на 0,3% и составил 1,45 трлн тарифных т-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии уменьшился на 0,3% и составил 1,79 трлн т-км.
Больше всего по железным дорогам перевозили каменный уголь – 193,2 млн т (+2,6% к показателю января – июля прошлого года), нефти и нефтепродуктов – 107,9 млн т (-6,8%). За период было погружено 62,4 млн т руды железной и марганцевой (-0,9%), 27,2 млн т черных металлов (-11,6%), 4 млн т лома черных металлов (-8,4%).
Кроме того, за январь – июль перевезли 40,6 млн т химических и минеральных удобрений (-1,1%), 11,3 млн т цемента (-5,8%), 14,5 млн т лесных грузов (-4,3%), 17,8 млн т зерна (+53,3%). Количество строительных грузов составило 54 млн т (-4%), руды цветной и серного сырья – 10,6 млн т (+5,2%), химикатов и соды – 11,1 млн т (-7,2%), промышленного сырья и формовочных материалов – 14,4 млн т(-9,5%).
26 июня РЖД ввела скидки к железнодорожным тарифам на перевозку ряда промышленных грузов. Максимальный размер дисконта составит 50%. Так, до конца 2026 г. скидка 25% будет действовать на перевозки железной руды и железорудного концентрата со станции Воронцовка до станций Верхняя и Серов-Заводской в Свердловской области. На перевозку проката черных металлов со станций Войновка и Серов-Заводской предоставят скидку 50%, а на внутрироссийские перевозки листовой стали на станцию Бужаниново в Московской области – 15,6%.