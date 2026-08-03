Грузооборот РЖД за июль вырос на 6,5%

26 июня РЖД ввела скидки к железнодорожным тарифам на перевозку ряда промышленных грузов. Максимальный размер дисконта составит 50%. Так, до конца 2026 г. скидка 25% будет действовать на перевозки железной руды и железорудного концентрата со станции Воронцовка до станций Верхняя и Серов-Заводской в Свердловской области. На перевозку проката черных металлов со станций Войновка и Серов-Заводской предоставят скидку 50%, а на внутрироссийские перевозки листовой стали на станцию Бужаниново в Московской области – 15,6%.