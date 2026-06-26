РЖД ввела скидки до 50% на перевозку ряда промышленных грузов

Также до конца 2026 г. будет действовать скидка 34,7% на внутрироссийские и экспортные перевозки труб из черных металлов со станции Бужаниново по России, а также в прямом сообщении с Казахстаном и Узбекистаном. На экспортные перевозки карбамида со станции Сала до станции Лужская в Ленинградской области скидка составит 10,6%, а на внутрироссийские перевозки прочих видов проката черных металлов со станции Комсомольск-на-Амуре – 23,9%.