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РЖД ввела скидки до 50% на перевозку ряда промышленных грузов

Ведомости

РЖД приняла решение о введении скидок к железнодорожным тарифам на перевозку ряда промышленных грузов. Максимальный размер дисконта составит 50%, сообщили в компании.

«Правление РЖД приняло ряд тарифных решений, направленных на привлечение дополнительных объемов грузов на железнодорожный транспорт», – сказано в сообщении.

Так, до конца 2026 г. скидка 25% будет действовать на перевозки железной руды и железорудного концентрата со станции Воронцовка до станций Верхняя и Серов-Заводской в Свердловской области. На перевозку проката черных металлов со станций Войновка и Серов-Заводской предоставят скидку 50%, а на внутрироссийские перевозки листовой стали на станцию Бужаниново в Московской области – 15,6%.

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Также до конца 2026 г. будет действовать скидка 34,7% на внутрироссийские и экспортные перевозки труб из черных металлов со станции Бужаниново по России, а также в прямом сообщении с Казахстаном и Узбекистаном. На экспортные перевозки карбамида со станции Сала до станции Лужская в Ленинградской области скидка составит 10,6%, а на внутрироссийские перевозки прочих видов проката черных металлов со станции Комсомольск-на-Амуре – 23,9%.

Кроме того, скидка 22,1% на перевозки руд драгоценных металлов со станции Февральск до станции Тыгда в Амурской области будет действовать до 31 марта 2027 г. Для перевозок стабильного газового бензина в цистернах со станции Биклянь в Татарстане на станции Ленинградской и Мурманской областей установлена скидка 17,4%, которая будет действовать до 30 июня 2028 г.

25 июня сообщалось, что вице-премьер Александр Новак поручил Минэкономразвития подготовить дополнительные меры поддержки металлургической, лесной и угольной отраслей, а также сфер инфраструктурного и жилищного строительства.

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