Новак поручил подготовить новые меры поддержки для ключевых отраслей

В ходе совещания были подведены итоги реализации действующих мер поддержки отраслей, находящихся в фокусе работы подкомиссии. Отдельное внимание участники уделили текущей ситуации в металлургии, лесной и угольной промышленности, а также в инфраструктурном и жилищном строительстве. Участники рассмотрели как уже действующие механизмы поддержки, так и решения, которые находятся на этапе подготовки и внедрения. Кроме того, обсуждались процессы структурной перестройки в различных секторах экономики, их оптимизация и адаптация к текущим экономическим условиям.