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Новак поручил подготовить новые меры поддержки для ключевых отраслей

Ведомости

Вице-премьер Александр Новак поручил Минэкономразвития представить дополнительные меры поддержки металлургической, лесной и угольной промышленности, а также сфер инфраструктурного и жилищного строительства. Об этом он заявил по итогам заседания подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики.

В ходе совещания были подведены итоги реализации действующих мер поддержки отраслей, находящихся в фокусе работы подкомиссии. Отдельное внимание участники уделили текущей ситуации в металлургии, лесной и угольной промышленности, а также в инфраструктурном и жилищном строительстве. Участники рассмотрели как уже действующие механизмы поддержки, так и решения, которые находятся на этапе подготовки и внедрения. Кроме того, обсуждались процессы структурной перестройки в различных секторах экономики, их оптимизация и адаптация к текущим экономическим условиям.

Новак поручил ведомствам подготовить план стабилизации топливного рынка

Экономика

Обсуждение прошло с участием заместителя председателя Госдумы Александра Жукова, представителей Администрации президента России, Минэкономразвития, Минфина, Минпромторга, Минстроя, Минтранса, Банка России, бизнес-сообщества.

24 июня Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке, сообщило правительство. Ключевой темой стали поставки в рамках северного завоза для удаленных территорий. Участвовали главы Минэнерго, Минвостокразвития и губернаторы регионов. Ведомствам поручено обеспечить приоритетную поддержку регионов, логистика которых зависит от природных и сезонных факторов. Представители отраслевых компаний доложили о мерах по поддержке внутреннего рынка и обеспечению стабильных поставок. Компаниям и региональным властям поручено регулярно предоставлять актуальные данные о ситуации с нефтепродуктами.

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