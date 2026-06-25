Новак поручил подготовить новые меры поддержки для ключевых отраслей
Вице-премьер Александр Новак поручил Минэкономразвития представить дополнительные меры поддержки металлургической, лесной и угольной промышленности, а также сфер инфраструктурного и жилищного строительства. Об этом он заявил по итогам заседания подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики.
В ходе совещания были подведены итоги реализации действующих мер поддержки отраслей, находящихся в фокусе работы подкомиссии. Отдельное внимание участники уделили текущей ситуации в металлургии, лесной и угольной промышленности, а также в инфраструктурном и жилищном строительстве. Участники рассмотрели как уже действующие механизмы поддержки, так и решения, которые находятся на этапе подготовки и внедрения. Кроме того, обсуждались процессы структурной перестройки в различных секторах экономики, их оптимизация и адаптация к текущим экономическим условиям.
Обсуждение прошло с участием заместителя председателя Госдумы Александра Жукова, представителей Администрации президента России, Минэкономразвития, Минфина, Минпромторга, Минстроя, Минтранса, Банка России, бизнес-сообщества.
24 июня Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке, сообщило правительство. Ключевой темой стали поставки в рамках северного завоза для удаленных территорий. Участвовали главы Минэнерго, Минвостокразвития и губернаторы регионов. Ведомствам поручено обеспечить приоритетную поддержку регионов, логистика которых зависит от природных и сезонных факторов. Представители отраслевых компаний доложили о мерах по поддержке внутреннего рынка и обеспечению стабильных поставок. Компаниям и региональным властям поручено регулярно предоставлять актуальные данные о ситуации с нефтепродуктами.