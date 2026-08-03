Cloud.ru выплатил купонный доход по дебютному выпуску облигаций

Выручка компании за 2025 г. по МСФО выросла на 50% год к году и составила 76,5 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 86% до 14,7 млрд руб. Наиболее высокие темпы роста показали сервисы для работы с искусственным интеллектом. Их выручка выросла на 73% по сравнению с 2024 г. и достигла 41 млрд руб., превысив половину общей выручки компании. Доходы от облачных инфраструктурных сервисов увеличились на 31% до 35,5 млрд руб., что, как отмечают в компании, превышает средние темпы роста российского облачного рынка.