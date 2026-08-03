Cloud.ru выплатил купонный доход по дебютному выпуску облигаций
Провайдер облачных и ИИ-решений Cloud.ru (ООО «Облачные технологии») отчитался о выплате купонного дохода за первый период по дебютному выпуску биржевых облигаций серии 001P-01. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель компании.
На выплаты было направлено 116,7 млн руб. Купонный доход составил 11,67 руб. на одну облигацию. Ставка составляет 14,2% годовых, выплаты осуществляются ежемесячно.
Дебютный выпуск облигаций объемом 10 млрд руб. был размещен в июле. Срок обращения – два года. Облигации включены во второй уровень листинга Мосбиржи.
27 февраля аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило провайдеру облачных и AI-технологий Cloud.ru кредитный рейтинг ruAА+ со стабильным прогнозом.
Выручка компании за 2025 г. по МСФО выросла на 50% год к году и составила 76,5 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 86% до 14,7 млрд руб. Наиболее высокие темпы роста показали сервисы для работы с искусственным интеллектом. Их выручка выросла на 73% по сравнению с 2024 г. и достигла 41 млрд руб., превысив половину общей выручки компании. Доходы от облачных инфраструктурных сервисов увеличились на 31% до 35,5 млрд руб., что, как отмечают в компании, превышает средние темпы роста российского облачного рынка.