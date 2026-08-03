Цена акций «Газпрома» на Мосбирже выросла на 2%
По состоянию на 16:04 мск 3 августа цена акций «Газпрома» выросла на 2,03% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 93,69 руб. Объем торгов составил 2,77 млрд руб.
На закрытие торгов 31 июля цена акций «Газпрома» составила 91,81 руб., оборот торгов достиг 4,39 млрд руб.
За последние 12 месяцев цена акций «Газпрома» снизилась на 25,5%.
«Газпром» – глобальная энергетическая корпорация, которая занимается геологоразведкой, добычей, транспортировкой, хранением, переработкой и реализацией газа, газового конденсата и нефти. Является мировым лидером по добыче природного газа, контролирует крупнейшие его запасы и самую протяженную газотранспортную систему длиной 182 000 км. Является лидирующей по выручке компанией России, где реализует половину продаваемого газа. Свыше 50% акций компании принадлежит государству.