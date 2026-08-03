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Главная / Инвестиции /

Капитализация Amazon впервые превысила $3 трлн

Ведомости

Рыночная стоимость компании Amazon впервые составила $3,08 трлн. В моменте акции достигли цены в $286,9.

По данным на 17:49 мск акции поднялись на 5,27% к закрытию предыдущего дня. Цена составила $285,9.

Reuters пишет, что резкий рост наблюдается после публикации сильных финансовых результатов за полгода. 31 июля акции Amazon подскочили на 15% на фоне того, что компания сообщила о росте спроса на облачные сервисы. Компания показала, что значительные инвестиции в ИИ создают достаточный спрос, чтобы оправдать эти расходы.

Компании, которые уже перешагнули отметку в $3 млрд, – это Apple, Microsoft, Alphabet, Nvidia. Nvidia является крупнейшей в мире компанией с рыночной капитализацией $5 трлн.

По данным Bloomberg, только в 2025 г. акции Nvidia подорожали более чем на 50%, обеспечив почти пятую часть роста индекса S&P 500. Аналитики отмечают, что рыночная оценка в $5 трлн еще недавно казалась «немыслимой».

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