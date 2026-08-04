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Главная / Инвестиции /

«Лента» прокомментировала изменение уровня листинга на Мосбирже

Ведомости

Изменение уровня листинга акций МКПАО «Лента» носит технический характер и не затрагивает операционную деятельность и финансовое положение. Об этом заявили на сайте компании.

«Лента» заявила, что продолжит раскрытие информации в стандартном режиме, сохраняя его объем, регулярность и качество. Инвесторы, включая тех, кто не имеет статуса квалифицированного инвестора, сохранят акции компании, условия владения ценными бумагами не изменятся. «Лента» отметила, что хочет вернуть акции на первый уровень листинга и для этого привлечет независимых директоров, чтобы обеспечить соответствие состава совета директоров установленным требованиям.

Мосбиржа с 12 августа переводит акции «Ленты» с первого на третий уровень листинга, а акции Дальневосточного морского пароходства (ДВМП) – со второго на третий. Согласно сообщению площадки, решение принято в связи с истечением срока, установленного решением совета директоров Банка России от 30 июня 2025 г., и возникновением основания для исключения ценных бумаг из котировального списка.

Акции «Ленты» по состоянию на 10:20 мск торгуются по 1918,5 руб. Разница с ценой закрытия составила всего −0,13%.

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