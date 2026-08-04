«Лента» прокомментировала изменение уровня листинга на Мосбирже

«Лента» заявила, что продолжит раскрытие информации в стандартном режиме, сохраняя его объем, регулярность и качество. Инвесторы, включая тех, кто не имеет статуса квалифицированного инвестора, сохранят акции компании, условия владения ценными бумагами не изменятся. «Лента» отметила, что хочет вернуть акции на первый уровень листинга и для этого привлечет независимых директоров, чтобы обеспечить соответствие состава совета директоров установленным требованиям.