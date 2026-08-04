Британская BP Plc нарастила прибыль за II квартал более чем вдвое
Британская BP (British Petroleum) во II квартале нарастила чистую прибыль более чем вдвое год к году за счет скачка цен на нефть. Показатель составил $3,91 млрд. Результаты опубликованы на сайте компании.
Базовая прибыль, которая показывает чистый доход после исключения разовых факторов и переоценки стоимости запасов нефти и газа, с апреля по июнь составила $5,7 млрд. Сумма превысила ожидания экспертов в $5 млрд. В прошлом году показатель находился на уровне $2,35 млрд, а в I квартале 2026 г. составил $3,2 млрд. Компания также заявила, что увеличит дивиденды на 4% до $0,09 на обыкновенную акцию за II квартал.
Основные показатели нефтяного гиганта выросли благодаря последствиям конфликта на Ближнем Востоке. Они достигли самых высоких значений со времен III квартала 2022 г., когда начало спецоперации на Украине изменило привычное обращение нефти на рынке. При этом в BP недовольны результатом.
Генеральный директор Мег О'Нил заявила, что компания не использует свой потенциал в полной мере. Результаты за последние несколько лет не оправдывают ожиданий и не показывают стабильности.
3 августа Reuters писал, что BP продала свой нефтеперерабатывающий завод в Гельзенкирхене инвестиционной фирме Klesch Group. Компания перестраивается после неудачной попытки выйти на рынок возобновляемой энергии. Он продажи BP ожидает сокращения расходов примерно на $1 млрд.