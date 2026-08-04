Британская BP Plc нарастила прибыль за II квартал более чем вдвое

Базовая прибыль, которая показывает чистый доход после исключения разовых факторов и переоценки стоимости запасов нефти и газа, с апреля по июнь составила $5,7 млрд. Сумма превысила ожидания экспертов в $5 млрд. В прошлом году показатель находился на уровне $2,35 млрд, а в I квартале 2026 г. составил $3,2 млрд. Компания также заявила, что увеличит дивиденды на 4% до $0,09 на обыкновенную акцию за II квартал.