АКРА понизило кредитный рейтинг «Рольфа» до А-(RU)

АКРА назвало операционный профиль «Рольфа» умеренным, как и рентабельность. Агентство консервативно оценивает риски волатильности спроса на автомобили из-за высокой процикличности. «Рольф» поддерживает минимальный остаток денежных средств на счетах, а также обладает определенным запасом доступных к выборке кредитных лимитов в крупных банках, отметили в АКРА.