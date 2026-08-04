АКРА понизило кредитный рейтинг «Рольфа» до А-(RU)
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) понизило кредитный рейтинг автодилеру «Рольф» до уровня А-(RU) со стабильным прогнозом. Об этом сообщается на сайте агентства.
Такое решение обусловлено изменением оценки операционного и финансового профилей в связи с применением обновленной методологии присвоения кредитных рейтингов нефинансовым компаниям по национальной шкале для РФ.
АКРА назвало операционный профиль «Рольфа» умеренным, как и рентабельность. Агентство консервативно оценивает риски волатильности спроса на автомобили из-за высокой процикличности. «Рольф» поддерживает минимальный остаток денежных средств на счетах, а также обладает определенным запасом доступных к выборке кредитных лимитов в крупных банках, отметили в АКРА.
«Стабильный» прогноз предполагает с высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12–18 месяцев.
До декабря 2023 г. «Рольфом» владела кипрская компания Delance Ltd., которая принадлежит семье основателя «Рольфа» и экс-депутата Госдумы Сергея Петрова. Президент РФ Владимир Путин передал компанию во временное управление Росимущества. В сентябре 2024 г. новым владельцем «Рольфа» стал президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев.