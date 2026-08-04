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Главная / Инвестиции /

Цена акций «Полюса» на Мосбирже упала на 2,1%

Ведомости

По состоянию на 12:30 мск 4 августа цена акций «Полюса» снизилась на 2,08% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 1286,20 руб. Объем торгов составил 672,00 млн руб.

На закрытие торгов 3 августа цена акций «Полюса» составила 1305,20 руб., оборот торгов достиг 1,73 млрд руб.

За последние 12 месяцев цена акций «Полюса» снизилась на 36,1%.

«Полюс» – крупнейшая в России и одна из пяти ведущих мировых золотодобывающих компаний, которая ведет свою историю с 1980 г. Занимает второе место в мире по доказанным и вероятным запасам золота, которые составляют 105 млн унций. Основные предприятия компании расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также Якутии и Хабаровском крае. Около 46% компании прежний ключевой владелец Саид Керимов передал в 2022 г. Фонду поддержки исламских организаций, в свободном обращении на начало 2026 г. было 22% акций.

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