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Цена акций «Русагро» на Мосбирже упала на 5,4%

Ведомости

По состоянию на 13:16 мск 4 августа цена акций «Русагро» снизилась на 5,45% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 102,22 руб. Объем торгов составил 756,92 млн руб.

На закрытие торгов 3 августа цена акций «Русагро» составила 105,90 руб., оборот торгов достиг 1,47 млрд руб.

За последние 12 месяцев цена акций «Русагро» снизилась на 4,4%.

Группа «Русагро» – крупнейший вертикальный агрохолдинг России, образованый в 1995 г. Вадимом Мошковичем. Производит сахар, мясо, масложировую продукцию. Среди активов группы – 19 заводов и 46 свинокомплексов в 15 регионах России, земельный банк в 0,8 млн га. Продукция продается под более 30 торговыми марками, в том числе ЕЖК, Astoria, «Ряба», «Слово мясника» и др. Занимает 13% российского рынка подсолнечного масла, 38% рынка майонеза, 15% рынка сахара и 9% рынка свинины. Около 28% продукции идет на экспорт в 36 стран. Входит в 200 лидирующих по выручке компаний России. В свободном обращении 20% акций.

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