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«Азбука вкуса» досрочно погасила последний выпуск облигаций в обращении

Ведомости

ООО «Городской супермаркет» (управляющая компания сети магазинов «Азбука вкуса») отчиталось о досрочном погашении последнего выпуска облигаций в количестве 1,5 млн штук. Об этом сообщается на сайте раскрытия корпоративной информации.

Десятилетний флоатер был размещен в августе 2024 г. Последующую ставку купонов эмитент должен был определить после оферты с исполнением 6 августа 2026 г., которую заменил на call-опцион.

20 марта и 27 февраля «Азбука вкуса» погасила еще два выпуска облигаций и выплатила 284,11 млн руб. и 402,54 млн руб. соответственно.

В апреле 2025 г. «Магнит» приобрел контрольный пакет в ООО «Городской супермаркет» за 29,6 млрд руб.

«Азбука вкуса» была основана в 1992 г. Максимом Кощеенко, Олегом Лыткиным, Сергеем Верещагиным и Олегом Трыкиным. В июне 2021 г. СМИ писали о планах «Яндекса» по приобретению «Азбуки вкуса», но сделка, находившаяся в продвинутой стадии, так и не состоялась.

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