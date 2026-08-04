Объем торгов на «СПБ бирже» в июле снизился на 8,7%
Совокупный объем торгов ценными бумагами и неоактивами на основных торгах в июле составил 265,07 млрд руб., что на 8,67% меньше, чем в июне. Об этом сообщается на сайте площадки.
Стоимостной объем сделок с ценными бумагами в июле составил 153,61 млрд руб. – на 2,63% больше, чем в июне, и на 15,05% превышает показатель июля прошлого года. В среднем в день объем торгов составлял 4,96 млрд руб., что на 4% меньше в сравнении с июнем. Количество активных счетов инвесторов составило 1,59 млн (-2,36%). Участники торгов и их клиенты заключили за месяц 29,50 млн сделок с ценными бумагами (-4,60%).
Стоимостной объем сделок с неоактивами в июле составил 111,46 млрд руб. (-26,11%), а среднедневной объем торгов – 3,60 млрд руб. (-34,72%). В июле участники торгов и их клиенты заключили 1,82 млн сделок в режиме основных торгов.
На «СПБ бирже» доступны 25 неоактивов на глобальные акции. В частности, Amazon, Advanced Micro Devices, Coinbase, Netflix, Palo Alto Networks, Robinhood Markets, Super Micro Computer, Tesla. Также доступны индексы криптовалют: биткоина, эфириума, соланы, риппла и трона.