Объем торгов на «СПБ бирже» в июле снизился на 8,7%

Стоимостной объем сделок с ценными бумагами в июле составил 153,61 млрд руб. – на 2,63% больше, чем в июне, и на 15,05% превышает показатель июля прошлого года. В среднем в день объем торгов составлял 4,96 млрд руб., что на 4% меньше в сравнении с июнем. Количество активных счетов инвесторов составило 1,59 млн (-2,36%). Участники торгов и их клиенты заключили за месяц 29,50 млн сделок с ценными бумагами (-4,60%).