McDonald's Corp. во II квартале нарастила выручку на 4%
Крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания McDonald's Corp. во II квартале нарастила выручку на 4% до $7,10 млрд. Финансовые результаты опубликованы на сайте компании.
Чистая прибыль составила $2,36 млрд, показав рост на 5% год к году. Прибыль в расчете на акцию выросла до $3,32 с $3,14 – на 6%.
Выручка за полгода увеличилась на 6% в сравнении с тем же периодом в 2025 г. и достигла отметки в $13,62 млрд. Чистая прибыль за первые шесть месяцев составила $4,35 (+3%), а прибыль в расчете на акцию – $6,10 (+3%).
Глобальные сопоставимые продажи McDonald's (рестораны, работающие более года) в I квартале выросли на 1,3%. В США показатель увеличился всего на 0,8%, а за рубежом – на 1,5%.
Кроме того, в отчете сообщили о назначении нового президента McDonald’s в США Скай Андерсон. В корпорации ожидают, что она поднимет планку в Штатах и ускорит темпы роста на крупнейшем рынке.
McDonald's приостановил работу в России в марте 2022 г., а в мае того же года объявил о продаже российского бизнеса Александру Говору, ранее развивавшему рестораны сети по франшизе в Сибири. Сейчас он владеет сетью «Вкусно – и точка». Сумма сделки не разглашалась. После покупки Говор сообщал, что договор предусматривает возможность обратного выкупа активов в течение 10–15 лет.