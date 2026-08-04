McDonald's Corp. во II квартале нарастила выручку на 4%

McDonald's приостановил работу в России в марте 2022 г., а в мае того же года объявил о продаже российского бизнеса Александру Говору, ранее развивавшему рестораны сети по франшизе в Сибири. Сейчас он владеет сетью «Вкусно – и точка». Сумма сделки не разглашалась. После покупки Говор сообщал, что договор предусматривает возможность обратного выкупа активов в течение 10–15 лет.