Цена акций «Газпрома» на Мосбирже выросла на 2,1%
По состоянию на 10:37 мск 5 августа цена акций «Газпрома» выросла на 2,06% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 94,49 руб. Объем торгов составил 1,90 млрд руб.
На закрытие торгов 4 августа цена акций «Газпрома» составила 93,34 руб., оборот торгов достиг 4,73 млрд руб.
За последние 12 месяцев цена акций «Газпрома» снизилась на 25%.
«Газпром» – глобальная энергетическая корпорация, которая занимается геологоразведкой, добычей, транспортировкой, хранением, переработкой и реализацией газа, газового конденсата и нефти. Является мировым лидером по добыче природного газа, контролирует крупнейшие его запасы и самую протяженную газотранспортную систему длиной 182 000 км. Является лидирующей по выручке компанией России, где реализует половину продаваемого газа. Свыше 50% акций компании принадлежит государству.