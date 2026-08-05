Цена акций «Группы Астра» росла на 20%
По состоянию на 10:50 по мск стоимость акций «Группы Астра» на Мосбирже составила 215 руб. Всего 5 августа с 8:00 по мск акции компании увеличились на 20%.
По данным на 8:00 по мск стоимость 1 акции составила 181,85 руб. К 10:30 по мск цена составила более 215 руб. По состоянию на 4 августа 23:00 стоимость 1 акции достигла 181,3 руб.
21 июля цена акций «Группы Астра» выросла на 5,19% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 171,90 руб.
«Группа Астра» – российский разработчик защищенного инфраструктурного программного обеспечения. Компания ведет деятельность в России и Белоруссии. Ее флагманский продукт – ОС Astra Linux – занимал 76% рынка российских операционных систем в 2024 г. Всего в экосистеме группы – более 35 продуктов и сервисов.