Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,01+0,49%BISVP9,8+0,2%MGTS1 308+0,93%IMOEX2 290,03+0,92%RTSI889,25+0,92%RGBI115,19+0,27%RGBITR775,1+0,29%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Цена акций «Группы Астра» росла на 20%

Ведомости

По состоянию на 10:50 по мск стоимость акций «Группы Астра» на Мосбирже составила 215 руб. Всего 5 августа с 8:00 по мск акции компании увеличились на 20%.

По данным на 8:00 по мск стоимость 1 акции составила 181,85 руб. К 10:30 по мск цена составила более 215 руб. По состоянию на 4 августа 23:00 стоимость 1 акции достигла 181,3 руб.

21 июля цена акций «Группы Астра» выросла на 5,19% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 171,90 руб.

«Группа Астра» – российский разработчик защищенного инфраструктурного программного обеспечения. Компания ведет деятельность в России и Белоруссии. Ее флагманский продукт – ОС Astra Linux – занимал 76% рынка российских операционных систем в 2024 г. Всего в экосистеме группы – более 35 продуктов и сервисов.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её