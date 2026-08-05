Цена акций «Группы Астра» росла на 20%

«Группа Астра» – российский разработчик защищенного инфраструктурного программного обеспечения. Компания ведет деятельность в России и Белоруссии. Ее флагманский продукт – ОС Astra Linux – занимал 76% рынка российских операционных систем в 2024 г. Всего в экосистеме группы – более 35 продуктов и сервисов.