На Мосбирже удвоился объем торгов драгметаллами

Показатель сделок по серебру составил 10,9 млрд руб. (75,9 т), палладию – 1,2 млрд руб. (0,4 т), платине – 706 млн руб. (0,2 т). Объем торгов в натуральном выражении по отношению к июлю 2025 г. вырос в 12,7 раза, палладием – в 3,3 раза, платиной – в 2 раза. В денежном эквиваленте объем торгов золотом вырос в 2,3 раза, серебром в 14 раз, палладием в 3,4 раза, платиной в 2,3 раза.