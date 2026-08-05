На Мосбирже удвоился объем торгов драгметаллами
Объем торгов драгметаллами на Московской бирже в июле удвоился и достиг 461,9 млрд руб., следует из сообщения площадки. Количество сделок на рынке драгметаллов увеличилось на 87% в годовом исчислении до 286 600.
Ключевым драйвером роста остается рынок золота, где объем сделок увеличился в 2,3 раза до 449,0 млрд руб. Объем операций с металлом составил 44,3 т, из которых 28,6 т пришлись на своп-сделки, 15,7 т – на спотовые операции. В натуральном выражении по отношению к июлю 2025 года объем торгов золотом вырос в 1,9 раза.
Показатель сделок по серебру составил 10,9 млрд руб. (75,9 т), палладию – 1,2 млрд руб. (0,4 т), платине – 706 млн руб. (0,2 т). Объем торгов в натуральном выражении по отношению к июлю 2025 г. вырос в 12,7 раза, палладием – в 3,3 раза, платиной – в 2 раза. В денежном эквиваленте объем торгов золотом вырос в 2,3 раза, серебром в 14 раз, палладием в 3,4 раза, платиной в 2,3 раза.
Банк России сообщил в конце июля, что золотой запас ЦБ опустился до значения февраля 2020 г. Стоимость золота в резервах на 1 июля за месяц упала с 325,87 млрд до 298,99 млрд. С начала года ЦБ реализовал 1,4 млн тройских унций золота.