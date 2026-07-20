Золотой запас Банка России опустился до значения февраля 2020 года
По состоянию на 1 июля золотые резервы Банка России составили 73,4 млн тройских унций, следует из данных регулятора. Значение меньше наблюдалось последний раз в феврале 2020 г.
В июне золотой запас составлял 73,7 млн тройских унций, в мае – 73,9 млн. При этом стоимость золота в резервах на 1 июля за месяц упала с 325,87 до 298,99 млрд. С начала года ЦБ реализовал 1,4 млн тройских унций золота.
26 февраля «Ведомости Аналитика» писали, что Банк России впервые начал реальные продажи физического золота из государственных резервов в ноябре 2025 г. – обычно сделки проводятся с юанями. Операции проводились в рамках финансирования бюджета и повторяли сделки Минфина с золотом фонда национального благосостояния (ФНБ).
Такие операции называют «зеркалированием», обычно их цель (в том числе) – стабилизация курса рубля, снижение влияния цен на нефть и бюджетных потоков на валютный рынок. Покупка или продажа за рубли ликвидных валютных активов ФНБ (юаней и золота) значит совершение Банком России эквивалентных по объему операций на внутреннем рынке.