Золотой запас Банка России опустился до значения февраля 2020 года

Такие операции называют «зеркалированием», обычно их цель (в том числе) – стабилизация курса рубля, снижение влияния цен на нефть и бюджетных потоков на валютный рынок. Покупка или продажа за рубли ликвидных валютных активов ФНБ (юаней и золота) значит совершение Банком России эквивалентных по объему операций на внутреннем рынке.