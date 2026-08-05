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Главная / Инвестиции /

Рынок акций пытается штурмовать уровень 2300 по индексу Мосбиржи

Ведомости

По состоянию на 12:00 мск 5 августа индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,69% и составил 2284,86. Индекс РТС вырос на 0,69% и составил 887,20.

Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:

В аутсайдерах торгов оказались:

  • «Русагро» – 101,52 руб. (-1,91%)

  • «Сегежа» – 0,85 руб. (-1,80%)

  • «Совкомфлот» – 78,88 руб. (-0,84%)

  • «Татнефть» ао – 520,10 руб. (-0,61%)

  • «Татнефть» ап – 503,40 руб. (-0,59%)

Общий объем торгов составил 40,70 млрд руб.

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