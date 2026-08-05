Рынок акций пытается штурмовать уровень 2300 по индексу Мосбиржи
По состоянию на 12:00 мск 5 августа индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,69% и составил 2284,86. Индекс РТС вырос на 0,69% и составил 887,20.
Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:
«Группа Астра» – 217,90 руб. (+19,76%)
«ЭсЭфАй» – 613,80 руб. (+12,83%)
«Русгидро» – 0,35 руб. (+4,39%)
«Селигдар» – 39,08 руб. (+3,96%)
«Полюс» – 1352,80 руб. (+3,70%)
В аутсайдерах торгов оказались:
«Русагро» – 101,52 руб. (-1,91%)
«Сегежа» – 0,85 руб. (-1,80%)
«Совкомфлот» – 78,88 руб. (-0,84%)
«Татнефть» ао – 520,10 руб. (-0,61%)
«Татнефть» ап – 503,40 руб. (-0,59%)
Общий объем торгов составил 40,70 млрд руб.