«Сберинвестиции»: в августе Brent может торговаться по $75-85 за баррель

4 августа фьючерсы на нефть Brent с поставкой в следующем месяце выросли на $1,02 (1,2%) до $84,79 за баррель после падения на 7% на предыдущей сессии до трехнедельного минимума. Цена американской нефти West Texas Intermediate (WTI) выросла на 46 центов, или на 0,6%, до $80,8 за баррель после падения более чем на 5% на предыдущей сессии до самого низкого уровня почти за неделю.