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Главная / Инвестиции /

«Сберинвестиции»: в августе Brent может торговаться по $75-85 за баррель

Ведомости

Нефть марки Brent в августе может торговаться в диапазоне $75-85 за баррель. Это следует из прогноза «Сберинвестиций».

В июле средняя цена барреля Brent составила $83.

В «Сберинвестициях» обратили внимание на возобновление конфликта США и Ирана и нулевой трафик через Ормузский пролив. Отмечается, что из-за угрозы блокировки Баб-эль-Мандебского пролива стоимость нефти достигала $100 за баррель.

«Сберинвестиции» также ожидают, что в августе золото останется под давлением. Ключевыми факторами станут динамика доллара и инфляционные данные, но главным сдерживающим фактором останется ожидание повышения ставки. Прогноз цены на август составил $3900 – $4200 за унцию. В июле средняя цена унции снизилась до $4073. С конца июня рынок золота находится в боковом тренде, а конфликт на Ближнем Востоке усиливает инфляционные риски и повышает вероятность роста ставки ФРС в текущем году.‍

4 августа фьючерсы на нефть Brent с поставкой в следующем месяце выросли на $1,02 (1,2%) до $84,79 за баррель после падения на 7% на предыдущей сессии до трехнедельного минимума. Цена американской нефти West Texas Intermediate (WTI) выросла на 46 центов, или на 0,6%, до $80,8 за баррель после падения более чем на 5% на предыдущей сессии до самого низкого уровня почти за неделю.

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