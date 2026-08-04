Brent подорожала до $84,7 за баррель
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в следующем месяце увеличились на $1,02 (1,2%) до $84,79 за баррель после падения на 7% на предыдущей сессии до трехнедельного минимума, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE Futures.
Стоимость американской нефти West Texas Intermediate (WTI) выросла на 46 центов, или на 0,6%, до $80,8 за баррель после падения более чем на 5% на предыдущей сессии до самого низкого уровня почти за неделю.
Цена на нефть растут на фоне опасений сохранения угроз для поставок с Ближнего Востока, так как дипломатическое урегулирование конфликта между США и Ираном по-прежнему кажется маловероятным, указано в материале.
3 августа октябрьский фьючерс на Brent в моменте подешевел до $82,74 за баррель на фоне признаков деэскалации конфликта на Ближнем Востоке. Президент США Дональд Трамп тогда анонсировал переговоры Вашингтона и Тегерана.