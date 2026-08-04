Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
SVCB10,48-1,41%CNY Бирж.11,958+0,13%IMOEX2 264,86+0,09%RTSI891,08+0,09%RGBI114,73-0,17%RGBITR771,84-0,14%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Brent подорожала до $84,7 за баррель

Ведомости

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в следующем месяце увеличились на $1,02 (1,2%) до $84,79 за баррель после падения на 7% на предыдущей сессии до трехнедельного минимума, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE Futures.

Стоимость американской нефти West Texas Intermediate (WTI) выросла на 46 центов, или на 0,6%, до $80,8 за баррель после падения более чем на 5% на предыдущей сессии до самого низкого уровня почти за неделю.

Цена на нефть растут на фоне опасений сохранения угроз для поставок с Ближнего Востока, так как дипломатическое урегулирование конфликта между США и Ираном по-прежнему кажется маловероятным, указано в материале.

3 августа октябрьский фьючерс на Brent в моменте подешевел до $82,74 за баррель на фоне признаков деэскалации конфликта на Ближнем Востоке. Президент США Дональд Трамп тогда анонсировал переговоры Вашингтона и Тегерана.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь