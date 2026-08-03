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Brent в моменте подешевела до $82,74 за баррель

Ведомости

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent в моменте подешевел до $82,74 за баррель на фоне признаков деэскалации конфликта на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE Futures.

По состоянию на 18:52 мск фьючерс торгуется по $83,88 за баррель (-4,61%). Максимальное значение за день – $84,66 за баррель.

Сентябрьский фьючерс на нефть WTI показывает падение на 5,80% до $79,76 за баррель.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон начнет переговоры с Тегераном 3 августа. «Мы просто посмотрим, сможем ли мы заключить сделку», – заявил он.

Накануне Трамп объявил об отмене атак на Иран на фоне прогресса в переговорах. Вашингтон согласился с просьбами Тегерана и других стран Ближнего Востока «отложить любую атаку, если условия сделки согласованы», утверждал президент США.

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