Brent в моменте подешевела до $82,74 за баррель
Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent в моменте подешевел до $82,74 за баррель на фоне признаков деэскалации конфликта на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE Futures.
По состоянию на 18:52 мск фьючерс торгуется по $83,88 за баррель (-4,61%). Максимальное значение за день – $84,66 за баррель.
Сентябрьский фьючерс на нефть WTI показывает падение на 5,80% до $79,76 за баррель.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон начнет переговоры с Тегераном 3 августа. «Мы просто посмотрим, сможем ли мы заключить сделку», – заявил он.
Накануне Трамп объявил об отмене атак на Иран на фоне прогресса в переговорах. Вашингтон согласился с просьбами Тегерана и других стран Ближнего Востока «отложить любую атаку, если условия сделки согласованы», утверждал президент США.