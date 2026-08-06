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Главная / Инвестиции /

Цена на нефть Brent упала до $79,7

Ведомости

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent упала до $79,7 за баррель, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

В 09:23 мск нефть торговалась по $79,69 за баррель.

5 августа «Сберинвестиции» прогнозировали, что в этом месяце Brent может торговаться в диапазоне $75–85 за баррель. В июле средняя цена барреля Brent составила $83.

В «Сберинвестициях» обратили внимание на возобновление конфликта США и Ирана и нулевой трафик через Ормузский пролив. Из-за угрозы блокировки Баб-эль-Мандебского пролива стоимость нефти достигала $100 за баррель.

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