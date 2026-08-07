Внебиржевой курс доллара превысил 82 рубля впервые с марта
Расчетный курс доллара, служащий ориентиром для внебиржевого рынка, поднялся выше 82 руб. впервые с 26 марта, следует из данных торгов. К 11:02 мск американская валюта прибавила 43 коп. относительно предыдущего закрытия, достигнув 82,01 руб.
После приостановки биржевых торгов долларом на Московской бирже летом 2024 г. главным ориентиром для рубля стал курс юаня, торги которым идут с 10:00 до 19:00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через кросс-курс на международном рынке Forex и курс юаня к рублю на Мосбирже. Этот показатель служит основным ориентиром для внебиржевых сделок с американской валютой.
26 марта официальный курс доллара, установленный ЦБ, составлял 80,72 руб. На следующий день регулятор повысил его до 82,13 руб. В следующие месяцы курс национальной валюты укрепился, но в начале августа снова начал ослабевать. 6 августа Банк России повысил официальный курс доллара выше отметки 81 руб. Аналитики прогнозируют, что на конец 2026 г. рубль будет находиться в промежутке 88–90 руб./$.