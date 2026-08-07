Внебиржевой курс доллара превысил 82 рубля впервые с марта

После приостановки биржевых торгов долларом на Московской бирже летом 2024 г. главным ориентиром для рубля стал курс юаня, торги которым идут с 10:00 до 19:00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через кросс-курс на международном рынке Forex и курс юаня к рублю на Мосбирже. Этот показатель служит основным ориентиром для внебиржевых сделок с американской валютой.