Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RTSI874,64-1,12%RGBI115,35+0,15%CNY Бирж.12,239+1,31%IMOEX2 281,31-0,2%RGBITR777,42+0,24%
Главная / Инвестиции /

Внебиржевой курс доллара превысил 82 рубля впервые с марта

Ведомости

Расчетный курс доллара, служащий ориентиром для внебиржевого рынка, поднялся выше 82 руб. впервые с 26 марта, следует из данных торгов. К 11:02 мск американская валюта прибавила 43 коп. относительно предыдущего закрытия, достигнув 82,01 руб.

После приостановки биржевых торгов долларом на Московской бирже летом 2024 г. главным ориентиром для рубля стал курс юаня, торги которым идут с 10:00 до 19:00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через кросс-курс на международном рынке Forex и курс юаня к рублю на Мосбирже. Этот показатель служит основным ориентиром для внебиржевых сделок с американской валютой.

26 марта официальный курс доллара, установленный ЦБ, составлял 80,72 руб. На следующий день регулятор повысил его до 82,13 руб. В следующие месяцы курс национальной валюты укрепился, но в начале августа снова начал ослабевать. 6 августа Банк России повысил официальный курс доллара выше отметки 81 руб. Аналитики прогнозируют, что на конец 2026 г. рубль будет находиться в промежутке 88–90 руб./$.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её