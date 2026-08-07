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Цена золота превысила $4400 впервые с 17 июня

Ведомости

Декабрьский фьючерс на золото на Comex впервые с 17 июня превысил $4400 за тройскую унцию. Это следует из данных биржи.

К 15:37 мск декабрьский фьючерс на золото подорожал на $115,16 (+2,68%), достигнув $4414,76 за тройскую унцию. На тот же момент цена на серебро выросла на 5,59% до $65,05 за тройскую унцию. Платина подорожала на 2,24% до $1777 за унцию

Индекс DXY, который отражает взвешенный курс доллара США к корзине из шести валют (евро, иена, фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк), снизился в пределах от -0,06 до -0,11%.

Ранее, 5 августа, «Сберинвестиции» спрогнозировали, что в августе золото останется под давлением. Ключевыми факторами станут динамика доллара и инфляционные данные, но главным сдерживающим фактором останется ожидание повышения процентной ставки ФРС. Прогноз цены на август – $3900–$4200 за унцию.

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