Цена золота превысила $4400 впервые с 17 июня

К 15:37 мск декабрьский фьючерс на золото подорожал на $115,16 (+2,68%), достигнув $4414,76 за тройскую унцию. На тот же момент цена на серебро выросла на 5,59% до $65,05 за тройскую унцию. Платина подорожала на 2,24% до $1777 за унцию