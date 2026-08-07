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Цена акций «Аэрофлота» на Мосбирже упала на 2%

Ведомости

По состоянию на 15:39 мск 7 августа цена акций «Аэрофлота» снизилась на 2,02% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 35,50 руб. Объем торгов составил 323,68 млн руб.

На закрытие торгов 6 августа цена акций «Аэрофлота» составила 35,96 руб., оборот торгов достиг 831,39 млн руб.

За последние 12 месяцев цена акций «Аэрофлота» снизилась на 41,7%.

«Аэрофлот – российские авиалинии» («Аэрофлот») – крупнейшая авиакомпания России, созданная в 1923 г. 74% акций находится в собственности РФ, а около 25% – в свободном обращении. На конец 2025 г. парк авиакомпании насчитывал 171 самолет, а с учетом дочерних авиакомпаний группы («Россия» и «Победа») – 357 воздушных судов. Компания входит в 50 лидеров в России по выручке, а также находится среди 30 мировых лидеров по объему флота и числу вылетов.

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