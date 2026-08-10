Акции «Самолета» выросли на 11,4% после новостей об акционерах

ГК «Самолет» – крупнейшая федеральная девелоперская и proptech-корпорация России. В группу входят сервисная платформа по работе с недвижимостью «Самолет плюс», управляющая компания, банк, фонды коммерческой и арендной недвижимости, а также направления девелопмента во всех сегментах по всей стране, включая ИЖС и курортную недвижимость.