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Главная / Инвестиции /

Акции «Самолета» выросли на 11,4% после новостей об акционерах

Ведомости

Котировки ГК «Самолет» выросли на Мосбирже на 11,4% на фоне новостей о продаже 18% акций фонду из Казахстана.

На 15:20 мск цена достигала 420 руб. на акцию.

10 августа компания объявила, что российский фонд «Горизонт» продал пакет из 17,58% обыкновенных голосующих акций ГК «Самолет». Акции выкупила инвесткомпания Fonte Inceptia Alpha Fund OEIC Limited, зарегистрированная в Международном финансовом центре «Астана».

ГК «Самолет» – крупнейшая федеральная девелоперская и proptech-корпорация России. В группу входят сервисная платформа по работе с недвижимостью «Самолет плюс», управляющая компания, банк, фонды коммерческой и арендной недвижимости, а также направления девелопмента во всех сегментах по всей стране, включая ИЖС и курортную недвижимость.

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