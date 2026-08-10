Цена акций VK на Мосбирже выросла на 5%
По состоянию на 17:34 мск 10 августа цена акций VK выросла на 5,02% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 158,40 руб. Объем торгов составил 825,00 млн руб.
На закрытие торгов 7 августа цена акций VK составила 152 руб., оборот торгов достиг 676,69 млн руб.
За последние 12 месяцев цена акций VK снизилась на 53,6%.
Международная компания публичное акционерное общество «ВК» (МКПАО «ВК») – крупнейшая по числу пользователей технологическая компания России, основанная в 1998 г. (до 2021 г. называлась Mail.ru Group). Среди активов компании социальные сети «В контакте» (100 млн пользователей ежемесячно) и «Одноклассники» (34 млн пользователей), платформа «Дзен» (75 млн), мессенджер Max, почтовый сервис Mail.ru, которые позволяют покрывать 95% аудитории Рунета. Также компания занимается разработкой голосового помощника и умной колонки «Маруся», владеет образовательными онлайн-платформами Skillbox, Geekbrains, SkillFactory, «Учи.ру», имеет ряд приложений для бизнеса. Контролирующим акционером является АО «МФ технологии», среди основных владельцев которого «Газпром-медиа холдинг» и «Согаз».