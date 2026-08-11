Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,239+0,47%RGSS0,213-0,93%CHKZ17 000+3,66%IMOEX2 317,83+1,07%RTSI883,91+1,07%RGBI115,29+0,06%RGBITR777,33+0,09%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

СД «Русала» рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам первого полугодия

Ведомости

Совет директоров «Русала» 10 августа во время заседания рекомендовал не выплачить дивиденды за первое полугодие 2026 г. Об этом говорится в сообщении компании, размещенном на сайте Гонконгской фондовой биржи.

Внеочередное общее собрание акционеров (ВОСА) состоится 4 сентября в Калининграде.

Ранее, 15 июля, Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против группы «Русал» за невыполнение предупреждения. Ведомство выявило нарушения в договорах поставки алюминия – цены для российских покупателей были выше экспортных. При формировании цен компания использовала европейский ценовой показатель, хотя сейчас алюминий идет в основном на азиатские рынки.

В тот же день стало известно, что «Русал» намерен оспорить в суде предупреждение ФАС. В компании заявили, что требования ФАС противоречат закону «О конкуренции». Предложенная формула цены, по мнению «Русала», разделяет потребителей на группы с разными ценами.

«Русал» – один из крупнейших в мире производителей первичного алюминия и глинозема. Активы группы охватывают всю цепочку производства – от добычи бокситов (алюминиевой руды) до выпуска готовой продукции (алюминиевые сплавы, фольга).

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её