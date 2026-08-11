СД «Русала» рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам первого полугодия

В тот же день стало известно, что «Русал» намерен оспорить в суде предупреждение ФАС. В компании заявили, что требования ФАС противоречат закону «О конкуренции». Предложенная формула цены, по мнению «Русала», разделяет потребителей на группы с разными ценами.