СД «Русала» рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам первого полугодия
Внеочередное общее собрание акционеров (ВОСА) состоится 4 сентября в Калининграде.
Ранее, 15 июля, Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против группы «Русал» за невыполнение предупреждения. Ведомство выявило нарушения в договорах поставки алюминия – цены для российских покупателей были выше экспортных. При формировании цен компания использовала европейский ценовой показатель, хотя сейчас алюминий идет в основном на азиатские рынки.
В тот же день стало известно, что «Русал» намерен оспорить в суде предупреждение ФАС. В компании заявили, что требования ФАС противоречат закону «О конкуренции». Предложенная формула цены, по мнению «Русала», разделяет потребителей на группы с разными ценами.
«Русал» – один из крупнейших в мире производителей первичного алюминия и глинозема. Активы группы охватывают всю цепочку производства – от добычи бокситов (алюминиевой руды) до выпуска готовой продукции (алюминиевые сплавы, фольга).