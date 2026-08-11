ПСБ вошел в состав акционеров российского производителя электрокара «Атом»
ПСБ приобрел 16,98% акций АО за почти 10 млрд руб.
В банке пояснили, что инвестиции в «Атом» являются «стратегическим вкладом в развитие электромобильности в России». Вице-президент – директор департамента инвестиционных и сложных финансовых сделок ПСБ Никита Душкин сообщил, что вход в капитал «Камы» сочетает в себе элементы стратегической и финансовой инвестиции.
«Мы делаем ставку на проект и на его ключевых стратегов – «Камаз» и «Росатом», опыт и компетенция которых, наряду с менеджментом компании, по нашему мнению, обеспечат достижение планируемого финансового результата проекта с целью вывода его на IPO и дальнейшее развитие проекта уже в публичном статусе», – сказал он.
«Атом» – проект «Камы», который был основан летом 2021 г. Автомобиль выпускается на заводе «Москвич». Основными инвесторами стали генеральный директор «Камаза» Сергей Когогин, «Камаз» и бизнесмен Рубен Варданян.
Коммерческий директор «Камы» Александр Костылев заявлял, что продажи электромобиля «Атом» планируется начать в апреле 2026 г. В июле стало известно, что разработчик «Атома» передал первые машины оформившим ранние предзаказы.