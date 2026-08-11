ПСБ вошел в состав акционеров российского производителя электрокара «Атом»

«Мы делаем ставку на проект и на его ключевых стратегов – «Камаз» и «Росатом», опыт и компетенция которых, наряду с менеджментом компании, по нашему мнению, обеспечат достижение планируемого финансового результата проекта с целью вывода его на IPO и дальнейшее развитие проекта уже в публичном статусе», – сказал он.