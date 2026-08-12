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Главная / Инвестиции /

Goldman Sachs собирается купить Neos за $2,25 млрд для экспансии на рынке ETF

Наталья Захарова

Американский банк Goldman Sachs Group собирается выкупить компанию Neos Investments, предоставляющую услуги по управлению ETF-фондами. Сделка расширит присутствие Goldman Sachs на рынке активно управляемых биржевых фондов, пишет Bloomberg.

Покупка Neos обойдется группе в сумму около $2,25 млрд. По данным агентства, за Neos стоит почти 20 ETF-фондов с активами на сумму около $32 млрд. В результате приобретения активы Goldman Sachs в сфере ETF достигнут примерно $130 млрд.

Компания Neos, базирующаяся в Вестпорте, штат Коннектикут, была основана в 2022 г. Она привлекает средства благодаря некоторым из своих флагманских фондов, основанных на опционах. Они обеспечивают инвесторам ежемесячный доход.

Goldman Sachs во II квартале увеличил чистую прибыль в 1,8 раза, до $6,628 млрд, или $20,98 в расчете на акцию, против $3,723 млрд, или $10,91 на акцию, годом ранее. Выручка достигла $20,338 млрд против $14,583 млрд годом ранее. Чистый процентный доход банка увеличился на 27% – до $3,954 млрд.

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