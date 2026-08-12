Goldman Sachs собирается купить Neos за $2,25 млрд для экспансии на рынке ETF

Goldman Sachs во II квартале увеличил чистую прибыль в 1,8 раза, до $6,628 млрд, или $20,98 в расчете на акцию, против $3,723 млрд, или $10,91 на акцию, годом ранее. Выручка достигла $20,338 млрд против $14,583 млрд годом ранее. Чистый процентный доход банка увеличился на 27% – до $3,954 млрд.