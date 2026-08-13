Выручка «Вымпелкома» во II квартале выросла на 11%

За первое полугодие 2026 г. общая выручка составила 176,1 млрд руб. (+11,4%), сервисная выручка – 167,7 млрд руб. (+12,6%), EBITDA – 69,4 млрд руб. (+0,2%), рентабельность по EBITDA – 39,4% (‑4,4 п. п.). Капитальные затраты за полугодие сократились на 19% до 34 млрд руб., интенсивность – до 19,3% (‑7,2 п. п.). Чистый долг / EBITDA на 30 июня 2026 г. составил 2,4, снизившись на 0,08 п. п. год к году. Средневзвешенная ставка по долгу – 11,19%, что ниже ключевой ставки ЦБ.