Выручка «Вымпелкома» во II квартале выросла на 11%
Выручка от операционной деятельности ПАО «Вымпелком» по МСФО во II квартале составила 89,4 млрд руб. Это на 11% больше, чем за аналогичный период 2025 г. Сервисная выручка выросла на 11,8% до 85,4 млрд руб.
EBITDA сократилась на 2,9% до 34,96 млрд руб., рентабельность по EBITDA снизилась на 5,6 п. п. до 39,1%. Чистая прибыль выросла до 5,7 млрд руб. (+1,9 млрд к аналогичному периоду прошлого года). Капитальные затраты снизились на 20,6% до 17,9 млрд руб., их интенсивность сократилась на 7,9 п. п. до 20%.
За первое полугодие 2026 г. общая выручка составила 176,1 млрд руб. (+11,4%), сервисная выручка – 167,7 млрд руб. (+12,6%), EBITDA – 69,4 млрд руб. (+0,2%), рентабельность по EBITDA – 39,4% (‑4,4 п. п.). Капитальные затраты за полугодие сократились на 19% до 34 млрд руб., интенсивность – до 19,3% (‑7,2 п. п.). Чистый долг / EBITDA на 30 июня 2026 г. составил 2,4, снизившись на 0,08 п. п. год к году. Средневзвешенная ставка по долгу – 11,19%, что ниже ключевой ставки ЦБ.
Как уточнил «Вымпелком», рост обеспечен всеми бизнес-сегментами: в рознице – за счет клиентской базы и среднего чека, в корпоративном сегменте – благодаря мобильным, фиксированным и облачным сервисам.
В ПАО «Вымпелком» входит «Билайн» – один из лидеров российского телеком-рынка. Бренд предлагает услуги мобильной и стационарной связи, широкополосного интернета, цифрового ТВ и других сервисов для частных лиц и бизнеса.